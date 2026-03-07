Bitlis'te Kar Yağışı 288 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
07.03.2026 13:30
Bitlis'te etkili kar yağışı sonucu 288 köy yolu ulaşıma kapandı, tedbirler alındı.

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 288 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı.

Kentte gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanan bölge halkı, evlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, 288 köy yolu da kapandı. Yolların açılması için 10 ayrı şantiyede görev yapan 90 personel, 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri de kent merkezinde 70 personel ve 56 iş makinesi ile yolların açık kalması için çalışıyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesine karşı halkı uyardı. Yetkililer, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak: DHA

