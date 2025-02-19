Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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öğretime yarın ara verildi.

Kentte etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Bitlis Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve gece boyunca kar yağma ihtimaline karşı sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle il geneli 20 Şubat 2025 Perşembe günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında ilk ve orta eğitim düzeyindeki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.