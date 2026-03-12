Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

12.03.2026 10:02
Bitlis'te kar yağışının ardından yol temizleme çalışmaları hızlandırıldı, kar yığınları taşınıyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki ana arterlerde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı. Belirli noktalarda toplanan kar yığınları kamyonlarla il dışına taşındı.

Van Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bitlis Şube Şefliği ekipleri, kar yağışının durmasının ardından kent genelinde karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, sorumluluk alanındaki ana arterlerde kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları yürüttü. Toplam 435 kilometrelik yol ağında sürdürülen çalışmaların 29 iş makinesi ve 80 personelle devam ettiği belirtildi. Yol kenarlarında ve kavşaklarda biriken kar yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek il dışına taşındı. Ekipler ayrıca kaldırımlarda oluşan kar ve buz birikintilerini de küreklerle temizledi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

