Bitlis'te Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Bitlis\'te Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 40 iş makinesi ve 80 personelle kış hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Kar yağışını bekleyen Bitlis, 120 kilometrelik yol ağında kesintisiz hizmet verecek.

24.12.2024 10:58  Güncelleme: 11:02
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TÜRKİYE'nin en fazla kar alan şehirlerinden olan Bitlis'te tüm hazırlıklar tamamlandı. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 40 iş makinesi ve 80 personelle çalışma yürüteceklerini söyledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek, kış hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Tanğlay, 40 Araç ve 80 personelle kesintisiz hizmet vermek için hazır olduklarını söyledi. 120 kilometrelik yol ağında çalışma yaptıklarını belirten Tanğlay, Karın başkenti olan Bitlis'te, kar yağışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın hem güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamaları hem de karın keyfini çıkarabilmelerdir. Kış boyunca 724 görev başında olacağız. Sahada çok iyi bir organizasyonla çalışacağız ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma başarılar diliyor, hemşehrilerimize kazasız, belasız bir kış diliyorum. dedi.

Kaynak: DHA

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