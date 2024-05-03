Bitlis'te yoldan çıkan minibüsün yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Eren Bulvarı'nda, Sefa Ö. yönetimindeki 34 GJ 7167 plakalı minibüs, kaldırımda yürüyenlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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