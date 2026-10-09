Bitlis'te operasyonda 170 bin sigara sarma kağıdı ile 100 bin makaron ele geçirildi

Bitlis'te durdurulan bir araçta 170 bin sigara sarma kağıdı ile 100 bin boş makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis- Siirt kara yolundaki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirtilen 100 bin boş makaron ile 170 bin sigara sarma kağıdı bulundu.

Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.