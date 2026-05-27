Bitlis'te Sepet Örücülüğü Kursu
Bitlis'te Sepet Örücülüğü Kursu

27.05.2026 11:25
Bitlis'te açılan kursla, sepet örücülüğü sanatı yeniden canlandırılıyor ve kursiyerler gelir sağlıyor.

BİTLİS Belediyesi tarafından açılan sepet örücülüğü kursu, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yeniden canlandırıyor. Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Aylin Soyugüzel öncülüğünde yürütülen kursa 25 kursiyer katılıyor.

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip sepet örücülüğü sanatı, Bitlis'te bambu ağacından yapılan el emeği ürünlerle yaşatılmaya çalışılıyor. Belediye bünyesinde açılan kurs sayesinde kursiyerler hem geleneksel el sanatlarını öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Özellikle ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği kursta, farklı model ve desenlerde sepetler hazırlanırken, el emeği ürünlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Kursiyerler aynı zamanda sosyalleşme ve üretme imkanı da buluyor.

'ÜRETEREK ÇEVRELERİNE KATKI SAĞLIYORLAR'

Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Aylin Soyugüzel, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin gelecek nesillere aktarılması açısından kursların büyük önem taşıdığını belirterek, "Belediye bünyesinde 25 kursiyerimizle sepet örücülüğü kursu vermekteyiz. Burada öğrencilerimiz hem sepet örücülüğünü öğrenmekte hem de evlerine katkı sağlamaktadır. Sepet örücülüğü aslında 5 bin yıldır var olan bir zanaattır. Günümüzde artık eskisi gibi yük taşımak ya da depolamak için değil, daha çok hobi ve dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz burada hem sosyalleşiyor hem stres atıyor hem de üreterek çevrelerine katkı sağlıyorlar. Kursumuz 5 aydır aktif olarak devam ediyor ve 1,5 ay daha sürecek" dedi.

Kursiyerlerin ilerleyen süreçte usta öğretici olma fırsatı da yakalayabileceğini ifade eden Soyugüzel, "Amacımız hem kursiyerlerimizi yetiştirmek hem de bu mesleği öğrenmek isteyenleri usta öğretici olarak hayata kazandırmak. Aynı zamanda unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yeniden canlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

