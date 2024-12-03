Bitlis\'te Soğuk ve Sis Zorluğu

Bitlis'te kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.
Soğuk hava nedeniyle vatandaşların zor anlar yaşadığı kentte, Bitlis- Tatvan kara yolunun Rahva mevkisindeki ağaçlarda kırağı oluştu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kara yolunda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sisle kaplanan Atatürk Dağı ile karla kaplı Rahva bölgesinden geçen Vangölü Ekspresi de güzel görüntü oluşturdu.
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