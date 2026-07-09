Bitlis'te yeni mesire alanı ve yürüyüş yolu için çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, dinlenebileceği ve yürüyüş yapabileceği sosyal yaşam alanlarının inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Mevlana Parkı'nda yeni mesire alanı ve yürüyüş yolunun yapımı için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından modern ve yaşanabilir bir yaşam alanı vatandaşların hizmetine sunulacak.