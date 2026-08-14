Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları Ahlat'ta İncelendi - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları Ahlat'ta İncelendi

Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları Ahlat\'ta İncelendi
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü için Ahlat'ta yapılan hazırlıkları yerinde denetledi. Etkinlik alanlarını ziyaret eden Karakaya, tüm tedbirlerin alındığını belirterek vatandaşları Ahlat'a davet etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ilçesinde yürütülen hazırlıkları inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakaya, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Devlet Bey Konağı ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla ilçede düzenlenen hazırlıkları inceleyen Karakaya, etkinlik alanlarında yürütülen düzenleme, bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Karakaya, ecdat yadigarı Ahlat'ın 1071'deki Malazgirt Zaferi'nin ruhunu yansıtan önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, hazırlıkların bu anlayışla yürütüldüğünü söyledi.

Tarihi zaferin yıl dönümü dolayısıyla etkinliklerin huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Karakaya, 1071'deki Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünün ve Ahlat şenliklerinin coşkusunu birlikte yaşamak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tüm vatandaşları Kubbetü'l-İslam şehri Ahlat'a davet etti.

Ziyaret ve incelemelerde Vali Karakaya'ya Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve ilgili kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi 955. Yıl Hazırlıkları Ahlat'ta İncelendi - Son Dakika

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