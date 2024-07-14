Biyonik kulak ameliyatı olan hastalar Kayseri'de buluştu - Son Dakika
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Biyonik kulak ameliyatı olan hastalar Kayseri'de buluştu

Kayseri'de biyonik kulak ameliyatı olan hastalar, doktorları ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında hizmet veren Kayseri Şehir Hastanesi, işitme kaybı ihtimali olan bebeklerin ve risk faktörü bulunan hastaların tanı ve tedavisini gerçekleştiriyor. Biyonik kulak ameliyatının önemine dikkat çeken doktorlar, hastaların hikayelerini paylaşarak etkinliği sonlandırdı.

14.07.2024 14:29
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Biyonik kulak (koklear implantlı) ameliyatı olan hastalar, Kayseri'de doktorlarıyla buluştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı ve Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde biyonik kulak ameliyatı olan çoğunluğu çocuklardan oluşan hastalar, doktor ve sağlık çalışanlarıyla bir kafede düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.

Burada konuşan Kayseri Şehir Hastanesi KBB Doktoru Prof. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık Bakanlığı Yeni Doğan İşitme Tarama Programı kapsamında Kayseri ve civarındaki iller için üçüncü basamak merkez olarak hizmet verdiklerini belirtti.

Bu hizmet kapsamında tüm ikinci basamak test merkezlerinde işitme kaybı ihtimali olan yenidoğan bebeklerin ve ailesinde işitme kaybı, erken doğum, yoğun bakım hikayesi, ilaç kullanımı ve benzeri risk faktörü bulunan tüm hastaların tanı ve tedavisinin KBB Kliniği ve Odyoloji merkezi tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Özcan, bu hastaların tanı ve tedavisinde emeği geçen tüm meslektaşlarına, odyoloji çalışanlarına ve destek veren firmaya teşekkür etti.

Biyonik kulak ameliyatının en verimli ve maliyetinin çok üstünde fayda sağlayan tıbbi uygulamalardan biri olduğuna dikkati çeken Özcan, ameliyatın sadece bir başlangıç olduğunu, asıl sürecin buradan sonra başladığını aktardı.

Konuşmanın ardından biyonik kulak ameliyatı olmuş hasta ve yakınları ile sağlık çalışanları sohbet etti.

Etkinlik, hastaların kendi hikaye ve tecrübelerini anlatmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biyonik kulak ameliyatı olan hastalar Kayseri'de buluştu - Son Dakika

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