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ABD Başkan Donald Trump'ın başsavcı yardımcısı adayı Todd Blanche, Senato'dan onay aldı.

Senato'da yapılan oylamada, 52 "evet" oyuna karşı 46 "hayır" oyu alan Blanche'ın göreve başlaması kesinleşti.

Oylama sonucunda Trump'ın avukatı Blanche, başsavcı yardımcısı oldu.

Blanche, konuşmasında, görevi kapsamında vereceği kararlarda siyasetin rol oynamayacağını belirterek, Amerikan halkının adalet sistemine olan inancını yeniden tesis etmek için çalışacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Blanche, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuştu.