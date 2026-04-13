Blue Origin, Ay Regolitinden Oksijen Üretiminde Yeni Bir Sistem Duyurdu - Son Dakika
Blue Origin, Ay Regolitinden Oksijen Üretiminde Yeni Bir Sistem Duyurdu

13.04.2026 10:01
Blue Origin, Air Pioneer sistemi ile Ay regolitini simüle eden malzemeden oksijen üretildiğini duyurdu. Bu gelişme, Ay'da kalıcı insan varlığı kurmak için kritik öneme sahip ve Dünya'dan malzeme taşıma ihtiyacını azaltabilir.

Blue Origin, Air Pioneer adlı sistemiyle Ay regolitini simüle eden malzemeden oksijen üretildiğini duyurdu. Sistemde, regolit eritiliyor ve elektrik akımı verilerek oksijen, demir, silikon ve alüminyum gibi elementlerle olan kimyasal bağlarından ayrılıyor. Şirket, elde edilen gazın arıtma sonrası tıbbi kullanım ve roket itkisi için uygun saflıkta oksijene dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Bu gelişme, Ay'da kalıcı bir insan varlığı kurmak için kritik öneme sahip, çünkü Ay regoliti kütlece yaklaşık yüzde 40-45 oranında oksijen içeriyor, ancak bu oksijen serbest halde değil, oksit formunda bağlı durumda. Blue Origin'in testi, gerçek Ay tozu yerine simülant üzerinde yapıldı ve benzer çalışmalar daha önce NASA ve Sierra Space tarafından da duyurulmuştu. Oksijen üretimi, sadece solunum için değil, roket yakıtı olarak da kullanılabileceğinden, Dünya'dan malzeme taşıma ihtiyacını azaltabilir.

Teknoloji laboratuvar ortamında çalışıyor olsa da, asıl zorluk sistemlerin gerçek Ay koşullarında uzun süreli ve tekrarlanabilir şekilde çalışmasını sağlamak. Blue Origin, bu sistemin sürdürülebilir bir Ay üssü için ilk solunabilir oksijeni sağlayabileceğini öngörüyor, böylece özel sektörde Ay kaynaklarının kullanımı yarışı hızlanıyor.

