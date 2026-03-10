Blumenthal'dan İran Brifingine Tepki - Son Dakika
Blumenthal'dan İran Brifingine Tepki

10.03.2026 23:19
Senatör Blumenthal, İran brifinginden memnun kalmadı, askeri harekât konusunda endişelerini dile getirdi.

ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal, katıldığı İran brifinginden büyük bir memnuniyetsizlikle ayrıldığını vurgulayarak, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'da Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz." dedi.

ABD'li Senatör Blumenthal, Kongre'de katıldığı basına kapalı İran brifinginin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Senato'daki 15 yıllık görev süresinde bir brifingden ilk kez bu denli memnuniyetsiz ve soru işaretleriyle dolu şekilde çıktığını kaydeden Blumenthal, Donald Trump yönetiminin Amerikan halkına açıklaması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Blumenthal, Amerikan askerlerinin İran'a ayak basma ihtimaline ilişkin, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'da Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Birçok sorusunun cevapsız kaldığına işaret eden Blumenthal, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin hayatlarını ne için tehlikeye attıkları hususunda endişeli olduğunu belirtti.

Rusya ile Çin'in de İran'a destek olduğunu savunan Blumenthal, "Bu savaş, Amerikan halkı tarafından değil, Başkan tarafından seçilmiş bir savaş." ifadesini kullandı.

Savaşın ekonomik maliyeti konusunda da kendilerine aktarılanlardan tatmin olmadıklarını vurgulayan Blumenthal, "Savaşın maliyeti konusunda kafamızda daha da fazla soru oluştu." dedi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

