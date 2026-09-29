BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası sona erdi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlere (BM) üye ülkelerin liderlerini ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası, dün yapılan konuşmalarla son buldu.

BM'ye üye 193 ülkeden devlet ve hükümet liderleri ile başta dışişleri bakanları olmak üzere birçok bakan ve üst düzey isim, dünyada öne çıkan başlıkları 22-28 Eylül'de BM Genel Kurul kürsüsünde tartıştı.

Bu yıl "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir BM" temasıyla gerçekleştirilen 81. Genel Kurul kapsamında, ABD-İran arasındaki çatışmalar, Gazze'deki soykırım ve Ukrayna'da devam eden savaş gibi sıcak konuların yanı sıra iklim değişikliği, yapay zekanın geleceği, kalkınma ve eşitsizlik gibi küresel sorunlar ele alındı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 yıl süren iki dönemlik görevinin bu sene sonu bitecek olmasından dolayı son kez Genel Kurul toplantısında konuşma yaptı. Guterres, konuşmasının sonunda delegeler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bu yıl 16. kez BM Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine başta Gazze ve Filistin meselesi olmak üzere İran, Lübnan, Sudan ve Ukrayna'daki sıcak çatışmalara dikkati çekti, küresel ve bölgesel krizlere çözüm önerilerinde bulundu.

Erdoğan, hitabında ayrıca küresel tıkanıklığı aşmak için BM Güvenlik Konseyindeki reform ihtiyacı ile iklim değişikliği ve yapay zeka gibi başlıkları ele aldı.

BM 81. Genel Kurulu boyunca Türk delegasyonunun, bu yıl Türkiye'de yapılacak BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) üzerine yoğun toplantı trafiği de dikkati çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 9-20 Kasım'da Antalya'daki Expo Merkezi'nde düzenlenecek COP31'in tanıtımını BM'de yaparken, iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir eylemlere dönüştürmek istediklerini vurguladı.

Netanyahu, bu yıl da BM Genel Kurulunda protesto edildi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yıl da BM Genel Kurul salonunda protesto edilmesi BM 81. Genel Kurul haftasında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Başta Türkiye olmak üzere 70'ten fazla ülke delegasyonu Netanyahu kürsüye çıktığı anda Genel Kurul salonunu terk ederek protesto eyleminde bulundu.

Öte yandan, ABD bu yıl da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetine BM Genel Kurul toplantılarına katılım için vize vermezken, şubattan bu yana savaş halinde olduğu ülke lideri İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye vize verdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Kurulu kararıyla, bu yıl da salona önceden kaydedilmiş video üzerinden hitap etmek zorunda kaldı.

BM Genel Kurulunda 113 devlet ve hükümet başkanı konuşma yaptı

BM Genel Kurul Başkanı Sözcüsü Melissa Summers, bugün düzenlediği basın toplantısında, BM 81. Genel Kurulunda bu yıl Mynmar ve Afganistan dışında bütün üye ülkelerin konuşma yaptığını belirtti.

Summers, "Bunlar arasında 113 devlet ve hükümet başkanı, 1 veliaht prens, 11 başkan yardımcısı, 7 başbakan yardımcısı ve 48 bakan yer aldı." dedi.

Ön verilere göre BM Genel Kuruluna hitap edenlerin yüzde 60'ının yapay zekadan bahsettiğini, dörtte üçünün bir şekilde iklim sorununu gündeme getirdiğini aktaran Summers, konuşmacıların yaklaşık yüzde 14'ünün de kadın olduğunu ve bu oranın geçen yıl yüzde 12 civarında bulunduğunu bildirdi.

Summers, BM 81. Genel Kurulu haftasında BM Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman'ın bu sabah itibarıyla devlet ve hükümet başkanları, bakanlar ve diğer üst düzey yetkililerle toplam 95 ikili görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de bugünkü basın toplantısında, BM Genel Sekreteri Guterres'in toplam 147 üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Dujarric, yüksek düzeyli katılım haftası kapsamında delegeler için yaklaşık 18 bin aktif akreditasyon kartı düzenlendiğini bildirdi.

BM Genel Kurulu, her yıl üye ülke liderlerini bir araya getiriyor

Her yıl eylülde New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcileri bir araya getiriyor.

Tüm üye ülkelerin temsil edildiği Genel Kurulun yüksek düzeyli haftasında liderler, ülkelerinin önceliklerini ve küresel gelişmelere ilişkin görüşlerini Genel Kurul kürsüsünden aktarırken, çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme de gerçekleştiriliyor.

Genel Kurul, bu yönüyle uluslararası toplumun küresel sorunları ele aldığı en geniş katılımlı diplomatik platformlardan biri olma özelliğini taşıyor.