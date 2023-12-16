 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM Daimi Temsilcisi: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

BM Daimi Temsilcisi: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de yaşanan felaketin önlenmesi için acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Önal, Gazze'deki durumun bölgesel yayılma riskini artırdığını ve insanlık suçlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun Gazze'deki katliama duyarsız kalmaması gerektiğini söyleyen Önal, Filistin topraklarının işgaline son verilmesiyle kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğini ifade etti.

BM Daimi Temsilcisi: Gazze\'de acil ateşkes ilan edilmeli
16.12.2023 - 01:01,
Abone Ol

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de haftalardır benzeri görülmemiş bir felaketin yaşandığını belirterek, daha fazla şiddet ve acıyı önlemenin tek yolunun acil ateşkes ilan edilmesi olduğunu söyledi.

Önal, İslam İşbirliği Teşkilatı Grubu ile Arap Grubu tarafından talep edilen BM Genel Kurulu'ndaki acil Filistin oturumuna hitap etti.

Yaklaşık 10 haftadır Gazze'de benzeri görülmemiş bir felaket yaşandığını vurgulayan Önal, şu ana kadar 18 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, İsrail'in saldırılarında çok sayıda kişi yaralanırken enkazda kalanların sayısının da bilinmediğini kaydetti.

Önal, "Bu rakamlar sadece sayı değil, çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan masum sivillerdir. Her birinin bir gecede paramparça olan hayalleri vardı." dedi.

Gazze'deki durumun çatışmaların bölgesel yayılma riskini ciddi şekilde arttırdığı uyarısını yapan Önal, "Daha fazla şiddet ve acıyı önlemenin tek yolunun derhal ateşkes olduğu çok açıktır. Gazze'nin her yerinde ek sınır geçişleri yoluyla engelsiz ve yeterli insanı yardıma acilen ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

"İnsanlığa karşı suçlar kabul edilemez"

Gazze'de insanlık onurunun en temel gerekliliklerinin tamamen göz ardı edildiğine, savaş suçu teşkil eden toplu cezalandırma ve zorla yerlerinden edilme uygulamalarına dikkati çeken Önal, "İnsanlığa karşı suçlar kabul edilemez." diye seslendi.

Önal, ayrımsız şiddetin sürdürülebilir barış ve güvenliği sağlamanın bir yolu olarak takdim edilmesinin tamamen yanlış ve samimiyetsiz bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Tüm nüfusu hedef alan intikam eylemleri hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Böyle bir vahşet ve pervasız zulüm karşısında sessiz kalmak, faillere açık çek vermek ve suça ortak olmakla eşdeğerdir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Gazze'de devam eden katliama duyarsız kalmaması gerektiğini söyleyen Büyükelçi Önal, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümünün kutlandığı bu haftada Orta Çağ'a ait ilkel saiklerin hüküm sürmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Önal, "Uluslararası toplum bu katliamı durdurmada ve failleri adalet önüne çıkarmada ne kadar geç kalırsa, küresel meselelere çözüm bulma konusundaki güvenilirliğini o kadar kaybedecek. Vicdanlarının onlara yapmalarını söylediği şeyleri yapmaya cesaret edemeyenler, başka yerde ahlaki üstünlüğe sahip olduklarını iddia edemezler." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusunda insanlığın kolektif vicdanını yansıtmakta bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Önal, BM sisteminin güvenilirliğini korumak için bu görevin bir kez daha BM Genel Kurulu'nun üzerine düştüğüne dikkati çekti.

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin, Mısır'ın Arap Grubu adına sunduğu "Sivillerin Korunması ve Hukuki ve İnsani Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi" başlıklı karar taslağına eş sunucu olduğuna işaret ederek, "Son tahlilde, sorunun temel nedeni Filistin topraklarının işgalinin devam etmesidir ancak insanlık dışı işgale son verilmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınmasıyla kalıcı bir çözüme ulaşılabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sedat Önal, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Daimi Temsilcisi: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli - Son Dakika


23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:44
Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor

Son Dakika
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
21:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 01:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: BM Daimi Temsilcisi: Gazze'de acil ateşkes ilan edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement