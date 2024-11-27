BM'de Filistin İçin Acil Hareket Çağrısı - Son Dakika
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BM'de Filistin İçin Acil Hareket Çağrısı

Katılımcılar, Filistin'de barış için uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye davet etti.

27.11.2024 01:16
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BİRLEŞMİŞ New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen Filistin dayanışma gününde katılımcılar, uluslararası topluma, bölgede barışın sağlanması için vakit kaybedilmeden harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

BM Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanımı Komitesi (CEIRPP) tarafından düzenlenen Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne, CEIRPP Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang, BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı Barbara Woodward, BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed ve Filistin Devleti Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ile birlikte birçok uluslararası üst düzey kuruluşun temsilcisi katıldı.

CEIRPP Başkanı Niang, açılış konuşmasında, Gazze'de yaklaşık 400 gündür eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir trajedi yaşandığını söyledi.

Niang, uluslararası toplumu daha fazla vakit kaybetmeden harekete geçmeye çağırarak, "İşgalci güç İsrail'in yıkıcı askeri saldırılarıyla daha da kötüleşen amansız ablukası, aileleri yiyecek, su, elektrik, temel ihtiyaç malzemeleri ve barınaklarından yoksun bıraktı." dedi.

"Felaketin boyutu ve suçların ciddiyetinin", çok sayıda akademisyeni, bağımsız araştırmacıyı, uzmanı ve insan hakları örgütünü, durumu "soykırım" olarak kabul etmeye yönelttiğini belirten Niang, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini "açıkça kınadıklarını" ifade etti.

Niang, İsrail'in işgalini sona erdirmek, faillerin hesap vermesini ve "kurbanlar için" adaleti sağlamak adına uluslararası toplumu "acilen kararlı adımlar atmaya" çağırdı.

"Filistinliler arasında umut ve güveni yeniden tesis etmeliyiz"

BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, "Filistinliler arasında umut ve güveni yeniden tesis etmeliyiz." dedi.

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de Ekim 2023'ten bu yana 43 binden fazla sivilin öldürüldüğüne işaret eden Yang, ayrıca bu işgal süresinde 100 binden fazla kişinin yaralandığını ve 1,9 milyon kişinin "yani Gazze'nin neredeyse tüm nüfusunun" yerinden edildiğini söyledi.

Yang, ilgili tüm tarafları, "daha fazla gecikmeden" Filistin'e destek vermeye çağırdı.

BMGK Başkanı Barbara Woodward da Konseyin Orta Doğu'da "kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışı" sağlamaya yönelik kararlılığını vurguladı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında da son bir yıldır şiddeti "benzeri görülmemiş seviyeye" taşıdığını belirten Woodward, Konsey'in, "bölgede çözümü tehdit eden bu eylemlere derhal son verilmesi" çağrısını aktardı.

Toplantıda, Afrika Birliği Misyonu, Birleşmiş Milletler Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin Halkının ve İşgal Altındaki Topraklardaki Diğer Arapların İnsan Haklarını Etkileyen İsrail Uygulamalarını Araştırma Özel Komitesi ve bazı sivil toplum temsilcileri tarafından Filistin'e destek mesajları okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'de Filistin İçin Acil Hareket Çağrısı - Son Dakika

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