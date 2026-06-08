BM'de Üç Yeni Atama Yapıldı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ofisine yeni 3 düzey atama yaptığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter'in, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu'yu UNHCR Koruma Ofisi'ne Yardımcı Yüksek Komiser olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, İspanya'dan Anton Leis Garcia ile ABD'den Tressa Rae Finerty'nin, UNHCR Operasyonlar Ofisi'ne Yüksek Komiser Yardımcısı olarak atandıkları kaydedildi.