BM'den Avrupa Ülkelerine Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, bazı Avrupa ülkelerinin açıklamalarının ardından BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyduklarını belirtti.

Gomez, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'nin İsrail'e yönelik açıklamalarından ötürü bazı Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmesine tepki gösteren Gomez, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM yetkililerinin ve raportörlerinin ülkeler tarafından giderek artan taciz ve baskıya maruz kalmasından endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üç Avrupa hükümeti, hiç yapmadığım açıklamalara dayanarak, 858 günde 20 binden fazla çocuğu katledenlere karşı hiçbir şekilde göstermedikleri sertlik ve kararlılıkla beni suçluyorlar." ifadesine yer vermişti.