BM'den Barzani'ye Yapılan Saldırıya Kınama

29.03.2026 21:10
BM Genel Sekreteri Guterres, Barzani'nin evine yapılan İHA saldırısını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutunu hedef alan saldırıyı "şiddetle" kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Barzani'nin konutuna yönelik saldırı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, 28 Mart'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok vilayetindeki konutuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." denildi.

Saldırının derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi talep edilen açıklamada, "Genel Sekreter, tüm aktörleri her türlü şiddeti reddetmeye ve Irak'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişimi önlemeye çağırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız İran, ABD'yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü
Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt Bakanlıktan Mehmet Şimşek iddiasına yanıt
Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada Eski sevgilisini sokak ortasında darp etti: O anlar kamerada
İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar İlişki vadedip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

20:45
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi Diyaloglara dikkat
Arda Güler ve Duru Nayman çifti kameraları görünce panikledi! Diyaloglara dikkat
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
20:28
Görevinden istifa eden Yönter’den ’kara kaplı defterli’ Bahçeli paylaşımı
Görevinden istifa eden Yönter'den 'kara kaplı defterli' Bahçeli paylaşımı
19:31
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
