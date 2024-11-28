BM'den Eygi Soruşturmasına Destek

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Soruşturma Komisyonu heyetinin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yaptığı görüşmede edindikleri bilgileri BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunacakları belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık yetkilileri BM görevlilerine, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Eygi'nin ölümüne ilişkin, "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturmanın detayları hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, BM yetkilerine, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi üzerine Türkiye'nin iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullanıldığı hatırlatıldı.

Görüşmede, Filistin makamlarınca hazırlanan dosyanın Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'ye getirilerek çevirisinin yapıldığı, Eygi'ye Türkiye'de yeniden otopsi işlemi uygulandığı anlatıldı.

BM yetkililerine, Eygi'nin İsrail askerleri tarafından doğrudan hedef alınıp ateş edilerek vurulduğu ana ilişkin fotoğraflar gösterildi, Eygi'nin üzerinde herhangi bir silah, sopa bulunmadığına, masum bir aktivist olduğuna ilişkin deliller de paylaşıldı.

Eygi'nin ailesinin ifadesine başvurularak şikayetlerinin alındığı belirtilerek, olay anında orada bulunan diğer aktivistlerin ifadelerine ilişkin bilgiler de verildi.

Komisyonun, Başsavcılık yetkilileriyle görüşmeleri sonucunda elde ettiği bilgi ve belgelere istinaden hazırlayacağı raporu BM İnsan Hakları Konseyine sunulacağı öğrenildi.

Son bölümü soru cevap olarak gerçekleşen görüşmede, Komisyonun Başsavcılık yetkilerinden aldıkları bilgileri çok önemli buldukları ve bunları diplomatik kanallar üzerinden ilgili kurumlardan yazılı olarak da talep edecekleri bildirildi.

Öte yandan BM heyetinin İstanbul'a yapacakları ziyarette, Filistin'den getirilen yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi alacakları da öğrenildi.