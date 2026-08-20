BM'den İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Uyarısı - Son Dakika
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BM'den İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Uyarısı

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin devletlerden kaynaklandığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, dünya genelinde insani yardım çalışanlarına yönelik şiddette "başrolün devletlere ait olduğunu" belirtti.

Fletcher, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısına çevrim içi katılarak açıklamalarda bulundu.

İnsani yardım çalışanlarına yönelik şiddeti eleştiren Fletcher, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik bu şiddetin başrolünde devletler var ve tüm bunların ardında, cezasızlık hissi yatıyor. Tetiği çekenler, emri verenler, silahı temin edenler ve silahın bu şekilde kullanılabileceği ortamı yaratanlar için bir hesap verebilirlik mekanizmasının işletilmemesi söz konusu." diye konuştu.

Fletcher, görevinde neredeyse iki yılı doldurduğunu vurgulayarak insani yardım hareketinin herhangi bir üyesine yapılan saldırıyı "hepimize" yapılmış olarak gördüğünü belirtti.

"Şahit olduğumuz bitmek bilmeyen cinayetler silsilesiyle ilgili anlamlı soruşturmalar yapıldığını düşünmekte zorlanıyorum." diyen Fletcher, söz konusu saldırılardaki artışın geçici olmadığını ve bunun insanlık adına "kara bir leke" olduğunu söyledi.

Fletcher, "Bu, camiamıza yönelik şiddetin normalleşmesi anlamına geliyor ve biz bunu kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu şiddetin, yani insani yardım çalışanlarının öldürülmesinin normalleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

SİHA'ların insan hayatını tehdit ettiğine dikkat çekti

Şu an görevi kapsamında Ukrayna'da bulunduğunu belirten Fletcher, ucuz ve uyarlanabilir silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yaygınlaşmasının, özellikle kentsel bölgelerde sivilleri ve insani yardım personelini giderek artan bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Fletcher, "Silahlandırılmış İHA'lar, eski bir tehlikenin, yani sivil yaşamın kasıtlı veya pervasızca yok edilmesinin, yeni yüzü haline geldi." ifadesini kullandı.

"Teknoloji değişebilir ancak savaş hukuku değişmez." diyen Fletcher, devletlerin uluslararası insancıl hukuka uymak, siviller ile insani yardım çalışanlarını korumak için her türlü aracı kullanması gerektiğine işaret etti.

Fletcher, "Kuralları ihlal edenler için ise gerçek yaptırımlar uygulanmalı." dedi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Uyarısı - Son Dakika

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