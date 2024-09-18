BM'den İsrail'e 12 Ay Süre - Son Dakika
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BM'den İsrail'e 12 Ay Süre

BM\'den İsrail\'e 12 Ay Süre

BM, 124 ülkenin onayıyla İsrail'e 12 ay içinde 1967 sınırlarına dönmesi çağrısı yaptı.

18.09.2024 20:52
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BM üyesi devletlerin çoğu İsrail'i 12 ay içinde 1967 sınırlarına çekilmeye çağıran bir kararı onayladı. ABD'nin karşı çıktığı metnin bağlayıcılığı veya yaptırım gücü bulunmuyor. Birleşmiş Milletler (BM) üyesi devletlerin büyük çoğunluğu İsrail'den "Filistin topraklarına yönelik işgali 12 ay içinde sonlandırmasını" talep etti.

BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 124 ülke İsrail'i 1967'den beri süren "yasa dışı" işgali sonlandırmaya çağırdı. Aralarında ABD, Macaristan ve Arjantin'in de bulunduğu BM üyesi 14 ülke metnin aleyhine oy kullanırken; Almanya ve İtalya ile beraber 43 devlet ise çekimser kaldı. Söz konusu metnin yasal bir bağlayıcılığı veya yaptırım gücü bulunmuyor.

Genel Kurul'da oylanan metnin ilk taslağı İsrail'i işgal ettiği topraklardan altı ay içinde çekilmeye çağırıyordu, daha sonra bu süre 12 ay olarak güncellendi. İsrail 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. İsrail askeri 2005 yılında çekildiği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'deki Hamas baskınının ardından tekrar girmişti.

İsrail: Utanç verici bir karar

Karara tepki gösteren İsrail'in BM temsilcisi, Büyükelçi Danny Danon, "Bu Filistin otoritesinin diplomatik terörünü destekleyen utanç verici bir karar. Hamas'ı kınamak ve 101 rehinenin salıverilmesini istemek yerine, Genel Kurul Hamaslı katilleri destekleyen Filistin otoritesinin müziği ile dans etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Genel Kurul'un tutumunun "terörü cesaretlendirdiğini ve barış şansını azalttığını" savundu.

ABD Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield "barışa hizmet etmeyeceğini" savunduğu kararı kınayan bir açıklama yaparak "Metin diğer başka şeylerin yanı sıra bir terör organizasyonu olan Hamas'ın Gazze'deki kontrol ve etkisini görmezden geliyor" dedi.

Gazze Savaşı'nın başından beri hem Genel Kurul'da hem de BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e şiddeti durdurması çağrısı yapan birden fazla karar alındı ancak bunların karşılığı olmadı.

AFP,Reuters/ MUK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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