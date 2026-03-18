BM'den Kabil'deki Hava Saldırısına Kınama

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 16 Mart'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hastanede sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı bildirilen hava saldırısını şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, "Genel Sekreter (Guterres), 16 Mart'ta Afganistan'ın Kabil kentinde meydana gelen ve bir hastanede sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı bildirilen hava saldırısını şiddetle kınamaktadır." dedi.

Genel Sekreter'in, uluslararası hukuk uyarınca sağlık tesislerinin her zaman saygı görmesi ve korunması gerektiğini hatırlattığını belirten Haq, olayla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Haq, "Genel Sekreter, tarafları, BM Şartı ilkelerine uygun olarak, farklılıklarını barışçıl yollarla ve diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın 16 Mart'ta başkent Kabil'de düzenlediği saldırılarda, madde bağımlılarının tedavi edildiği hastanede 400 kişinin öldüğünü, 250 kişinin yaralandığını açıklamış, Pakistanlı yetkililer ise "hastane değil terör altyapıları hedef alındı" ifadesini kullanarak iddiaları reddetmişti.

Pakistan-Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sinir bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.