BM'den Kadın ve Kız Çocuklarına 10 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Kadın ve Kız Çocuklarına 10 Milyon Dolar Destek

23.06.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, ağır insani krizlerde kadın ve kız çocukları için 10 milyon dolar fon ayırdı. Projeler desteklenecek.

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde en ağır insani krizlerin yaşandığı bölgelerdeki kadın ve kız çocuklarını desteklemek için 10 milyon dolarlık fon ayırdığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'nun (CERF) konuya ilişkin yazılı açıklamasını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, dünyanın en ağır insani krizlerinden bazılarında kadın ve kız çocuklarını desteklemek için CERF'ten 10 milyon dolar tutarında bir fon paketinin ayrıldığını kaydetti.

Fona ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Bu tahsisat fon yetersizliği çeken 8 acil durumu kapsarken, kadın ve kız çocuklarının korunma, sağlık hizmetleri ve diğer hayati hizmetlere erişmesine yardımcı olacak. 10 milyon doların 1,5'ar milyon doları Etiyopya ve Suriye'ye, 1,4'er milyon doları Burkina Faso ve Haiti'ye, 1,3'er milyon doları Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Myanmar'a, 900 bin doları Mozambik'e ve 700 bin doları ise Mali'ye verilecek." ifadeleri yer aldı.???????

Projelerin çoğunun kadınlar tarafından yönetilen güvenli alanları, mobil saha ekiplerini ve kadınların güvenli ve gizli bir şekilde yardım aramalarına yardımcı olan topluluk ağlarını destekleyeceği de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Kadın, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Kadın ve Kız Çocuklarına 10 Milyon Dolar Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den sürpriz destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Kadın ve Kız Çocuklarına 10 Milyon Dolar Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.