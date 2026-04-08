BM'den Kalıcı Barış Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese varılmasının ardından Orta Doğu için insan haklarını koruyan ve uluslararası hukuka saygı duyan "kalıcı bir bölgesel barış" çağrısı yapıldı.

Türk, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Ateşkesin, haftalardır acı çeken ve büyük risk altında olan tüm sivillere rahatlama getireceğini yürekten umduğunu kaydeden Türk, "Tüm tarafları iyi niyetle hareket etmeye ve bu ilk adımın kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesini sağlamaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk, Lübnan'daki savaşın getirdiği acı ve eziyete son vermenin de çok önemli olduğunu vurgulayarak "İnsan haklarını koruyan ve uluslararası hukuka saygı duyan kalıcı bir bölgesel barış şart." değerlendirmesinde bulundu.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.