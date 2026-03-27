BM'den Köleliğe Tarihi Tanıma - Son Dakika
BM'den Köleliğe Tarihi Tanıma

27.03.2026 13:10
Gana Cumhurbaşkanı Mahama, BM'nin köleliği 'insanlığa karşı en ağır suç' olarak tanımasını memnuniyetle karşıladı.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Afrikalıların köleleştirilmesini ve insan ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç" olarak tanıyan kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Mahama, 25 Mart'ta ülkesinin öncülüğünde hazırlanan ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, kölelik ile transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı büyük bir adaletsizlik olarak tanıyan karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu kararın alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahama, sürecin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar dünya genelinde "iyi niyetli insanların dayanışması" sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Kararın özellikle Afrika Birliği (AfB), Karayip Topluluğu (CARICOM) ve diğer uluslararası grupların öncülüğünde şekillendiğini belirten Mahama, bu ortak çabanın tarihi bir başarıya dönüştüğünü vurguladı.

Mahama, "Yaklaşık 13 milyon insanın köleleştirilmesi ve zorla yerinden edilmesinin insanlığa karşı en ağır suç olarak kabul edilmesi, atalarımızı anma gününde onlara verilebilecek en anlamlı saygı duruşudur. Bizler, köleleştirilen ve satılan atalarımızın insanlık ve onurunun yeniden tesis edilmesi için birlik içinde durmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu'nda 25 Mart'ta kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kararda ayrıca, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Gana, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Köleliğe Tarihi Tanıma - Son Dakika

SON DAKİKA: BM'den Köleliğe Tarihi Tanıma - Son Dakika
