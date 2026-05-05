BM\'den kölelik kararına Gana\'dan destek

05.05.2026 20:38
Gana Dışişleri Bakanı, BM'nin köleliği büyük adaletsizlik olarak tanıyan kararına destek verdi.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Afrikalıların köleleştirilmesini ve insan ticaretini "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıyan karar tasarısının oylamasında tasarıya karşı oy kullanan ya da çekimser kalan ülkelerle diplomatik ilişkilerin zarar görmeyeceğini açıkladı.

Bakan Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Akra'da diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Ablakwa, BM Genel Kurulunda kabul edilen Afrikalıların köleleştirilmesini ve insan ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri" olarak tanıyan karar tasarısının oylamasında tasarıya karşı oy kullanan ya da çekimser kalan ülkelerle diplomatik ilişkilerin zarar görmeyeceğini ve bu ülkelerle mevcut dostane ilişkilerin sürdürüleceğini söyleyerek, karara destek veren ülkelere teşekkür etti.

Gana'nın, kölelik ve sömürgecilik kaynaklı tarihsel adaletsizliklerin giderilmesi amacıyla yürütülen "onarıcı adalet" girişimlerine öncülük etmeyi sürdüreceğini belirten Ablakwa, 123 ülkenin yer aldığı küresel koalisyonun daha da genişletilmesi için tüm devletlere çağrıda bulundu.

Öte yandan Ablakwa, Hollanda ve Almanya'nın ellerindeki tarihi eserleri iade etmeye hazır olduklarını açıklamalarını memnuniyetle karşıladı.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu, Gana öncülüğünde hazırlanan ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini "insanlığa karşı işlenmiş en büyük adaletsizliklerden biri" olarak tanımlayan karar tasarısını, 25 Mart'ta kabul etmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken; ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise "çekimser" kalmıştı.

Kararda, transatlantik köle ticaretinin milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan "korkunç bir trajedi" olduğu vurgulandı.

Kararın önemli maddelerinden biri olan "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında, eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istendi.

Kararda, tazminat mekanizmasına ilişkin net bir çerçeve çizilmezken mali tazminat, borçların silinmesi, kalkınma yardımları ve yağmalanan kültürel varlıkların iadesi gibi seçeneklere işaret edilmişti.

Kaynak: AA

Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
