BM\'den Lübnan\'daki Barış Gücü Askerine Saldırıya Kınama

19.04.2026 11:11
Guterres, Lübnan'daki barış gücü askerinin öldüğü saldırıyı kınayarak uluslararası hukuka vurgu yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, "Barış gücü askerlerine yönelik saldırılar derhal durdurulmalı. Bu tür eylemler, uluslararası insani hukukun ve Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararının ciddi ihlalleridir ve savaş suçu teşkil edebilir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Guterres'in tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri, BM personelinin güvenliğini, BM'ye ait mülk ve varlıkların dokunulmazlığını sağlamaları ve UNIFIL'in hareket özgürlüğüne saygı göstermeleri yönündeki çağrısını yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "Barış gücü askerlerine yönelik tüm saldırılar derhal soruşturulmalı, sorumlular etkili biçimde yargılanarak hesap vermelidir" denildi.

UNIFIL'in ilk değerlendirmesine göre, barış gücü askerleri Lübnan'ın güneyindeki operasyon bölgesinde yer alan iki BM mevzisi arasındaki yolda, şüpheli el yapımı patlayıcı düzeneklerin bulunduğu bildirilen bir noktayı incelerken, muhtemelen Hizbullah olduğu değerlendirilen devlet dışı aktörlerin ateşine maruz kaldı.

Açıklamada, bunun son haftalarda UNIFIL bünyesindeki barış gücü askerlerinin ölümüne yol açan üçüncü olay olduğu ve 16 Nisan'da ilan edilen 10 günlük ateşkesin ardından meydana geldiği vurgulandı. Tüm taraflara ateşkese riayet etmeleri ve uygulanmasını sağlamaları çağrısı yinelendi.

Kaynak: Xinhua

