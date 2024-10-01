BM\'den Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında tırmanan gerilime ilişkin "acil ateşkes çağrısında" bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Lübnan'da İsrail ve Hizbullah arasında tırmanan gerilime ilişkin "acil ateşkes çağrısında" bulundu. Guterres, "Lübnan'da her ne pahasına olursa olsun topyekün bir savaşın önlenmesi ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini" ifade etti.