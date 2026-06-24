BM'den Lübnan için güvenlik uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Lübnan için güvenlik uyarısı

24.06.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'daki patlamamış mühimmatın yerinden edilmiş kişilerin dönüşünde güvenlik riski yarattığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyindeki patlamamış mühimmat ve savaş kalıntılarının, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü sırasında güvenlik açısından büyük endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar herhangi bir füze veya hava saldırısı tespit etmediklerini belirten Haq, ancak İsrail güçlerinin ise işgal altında tuttuğu bölgelerde yoğun askeri faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Haq, İsrail güçlerinin zırhlı araç hareketleri, mühendislik ve lojistik çalışmalarının yanı sıra insansız hava araçları ile Lübnan hava sahasında ihlaller gerçekleştirdiğine ve Lübnan'ın kara sularında İsrail devriye botlarının gezdiğine ilişkin bilgileri aktardı.

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen kişilerin geri dönmeye çalıştığını söyleyen Haq, "İnsani yardım ortaklarımız, toplu barınaklarda yaşayan insan sayısının her geçen gün azaldığını ancak özellikle patlamamış mühimmat ve diğer savaş kalıntılarının yaygınlığı nedeniyle güvenlik risklerinin büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtiyor." dedi.

Patlamamış mühimmat varlığının sivilleri tehlikeye atarak güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşler için ciddi bir engel teşkil ettiğini vurgulayan Haq, "Sivillerin korunması ve yerinden edilmiş ailelerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmelerine olanak sağlayacak koşulların sağlanması çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan için güvenlik uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi’den Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu

21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 22:50:55. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Lübnan için güvenlik uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.