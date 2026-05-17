BM\'den Lübnan-İsrail Ateşkesine Destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 17 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Genel Sekreterliğin basın ofisi tarafından cumartesi günü yayımlanan açıklamaya göre Guterres, çatışmaların sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında belirlenen Lübnan-İsrail sınır çizgisi (Mavi Hat) üzerindeki tüm toplulukların acılarının hafifletilmesine yönelik çabalara desteğini yineledi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, tüm taraflara ateşkese tam olarak riayet etmeleri, yeni saldırıları durdurmaları ve uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine her koşulda uymaları çağrısında bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

BM ayrıca, Hizbullah ile İsrail arasında 2006 yılında yaşanan Lübnan Savaşı'nı sona erdirmeyi amaçlayan BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yönelik tüm diplomatik çabaları desteklemeye kararlı olduğunu bildirdi.