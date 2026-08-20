BM'den Rusya'nın Hava Saldırılarına Kınama - Son Dakika
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BM'den Rusya'nın Hava Saldırılarına Kınama

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Guterres, Rusya'nın Kiev ve diğer şehirlere düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'nın, başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine yönelik düzenlediği hava saldırılarını "şiddetle kınadığı" bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, başkent Kiev ve Ukrayna'nın diğer şehirlerine dron ve füzelerle yapılan hava saldırılarına ilişkin, "Bu, yerleşim yerlerine yönelik tırmanan saldırıların endişe verici seyrinin bir başka trajik örneğidir." dedi.

"Genel Sekreter, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin bugün başkent Kiev'e ve Ukrayna'daki diğer şehir merkezlerine yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısını şiddetle kınamaktadır." ifadesini kullanan Dujarric, bu saldırıların onlarca sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını, sivillere ve sivil altyapıya büyük zarar verdiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter'in, Rusya Federasyonu toprakları da dahil bu çatışmanın tırmanmaya devam etmesinden derin endişe duyduğunu ifade edebilirim." diye konuştu.

Söz konusu saldırıların uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini dile getiren Dujarric, Guterres'in "derhal ve koşulsuz bir ateşkes" çağrısını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sabah yaptığı açıklamada, başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus ordusunun saldırılarında Kiev'de insanların hayatını kaybetmesi nedeniyle 21 Ağustos'ta yas ilan edildiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Rusya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Rusya'nın Hava Saldırılarına Kınama - Son Dakika

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