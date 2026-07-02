BM'den Rusya'ya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Rusya'ya Kınama

02.07.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın gece Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırıları "şiddetle" kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Genel Sekreter, Rusya ordusunun başkent Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerine yönelik gece boyunca gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınamaktadır." diyen Dujarric, saldırılarda an az 20 kişinin öldüğünün ve onlarca kişinin yaralandığının aktarıldığını belirtti.

Dujarric, saldırılarda sivil altyapının da hedef alındığı haberlerine işaret ederek, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik her türlü saldırı, nerede olursa olsun, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir ve derhal durdurulmalıdır." dedi.

Genel Sekreter'in derhal ve koşulsuz bir ateşkesle sonuçlanacak acil bir gerilim azaltma çağrısını yineleyen Dujarric, BM İnsan Hakları İzleme Misyonu'na göre, Ukrayna'da Aralık 2025-Mayıs 2026 dönemindeki sivil kayıpların, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği hava saldırısında, 21 kişinin öldüğü, 85 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Rusya'ya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi’ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp ABD ordusuna ait helikopter Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu Yarı çıplak şahıs üst geçitte asılı bulundu
“Kilolarca altın buhar oldu“ iddiasına İsmailağa Cemaati’nden yalanlama "Kilolarca altın buhar oldu" iddiasına İsmailağa Cemaati'nden yalanlama
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
20:25
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
18:54
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi
18:46
Özgür Özel’e Madımak’ta soğuk duş
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
17:59
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 21:30:45. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den Rusya'ya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.