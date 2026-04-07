Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Trump'a Tepki

07.04.2026 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılmaması durumunda İran'a yönelttiği tehditler arasına sivil altyapıyı da dahil etmesi durumunda, bunun hukukun "açık ihlali" olacağını belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir ülkenin, diğer ülkenin sivil altyapısına saldırmasının savaş suçu olup olmayacağı sorusuna Dujarric, "Sivil altyapının yok edilmesi, sivillerin hedef alınması ve yöneltilen tehditler, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlallerini teşkil etmektedir." yanıtını verdi.

Stephane Dujarric, Trump'ın, İran'a nükleer bomba kullanabileceğini ima ettiği yorumlarına neden olan açıklamalarıyla ilgili "Açık olmak gerekirse; açıklamalardan derinden rahatsız olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

"Bir toplumun altyapısının toptan yok edilmesini veya sivil halkın kasıtlı olarak acı çekmesini haklı çıkaracak hiçbir askeri amaç yoktur" diyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Trump'ın, tüm bir halkın veya medeniyetin, siyasi ve askeri kararların sonuçlarına katlanmak zorunda bırakılabileceğini ima eden ifadelerinden "derin rahatsızlık duyduğunu" aktardı.

Dujarric, "Genel Sekreter (Guterres) çatışmaların, liderlerin yıkım yerine diyaloğu seçtiklerinde sona erdiğini, seçeneklerin hala mevcut olduğunu ve bu seçimlerin derhal yapılması gerektiğini yinelemektedir. Kendisi, Orta Doğu'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm yolu bulmak adına diplomatik çabaların hızlandırılması çağrısında bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Guterres'in, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün "derhal yeniden tesis edilmesi" çağrısında da bulunduğunu söyleyen Dujarric, "Boğaz'ın kapalı kalmasının dünyadaki en yoksul ve en savunmasız kesimleri" etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı, İran'a yönelik tehditkar paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:57:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.