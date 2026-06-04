BM'den UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den UNIFIL Saldırısına Kınama

04.06.2026 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'daki saldırıda bir barış gücü askerinin ölümü ve yaralanmaları kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) yönelik saldırıyı ve olayda bir barış gücü askerinin ölmesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gelişmeleri aktardı.

Lübnan'ın güneyinde BM Barış Gücü askerlerinden birinin daha saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, UNIFIL'de görev yapan Sırp barış gücü askeri Milovan Jovanivic'in, bir havan topunun BM mevzisine isabet etmesi sonucu öldürülmesini kınamaktadır." dedi.

Dujarric, olayda iki barış gücü askerinin de yaralandığı ve Lübnan'ın güneyinde bulunan bir UNIFIL sağlık tesisinde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı.

Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Dujarric, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde 7 BM Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini ve birçok askerin de yaralandığını belirtti.

Stephane Dujarric, Genel Sekreterin, Barış gücü askerlerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısını tekrarlayarak, "Barış güçlerine yönelik tüm saldırılar derhal soruşturulmalı ve sorumlular etkin bir şekilde yargılanmalı ve hesap vermeleri sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
19:09
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:24:48. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den UNIFIL Saldırısına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.