BM'den Yapay Zeka Diyaloğu - Son Dakika
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BM'den Yapay Zeka Diyaloğu

06.07.2026 12:27
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BM, yapay zekanın yönetişimini tartışmak üzere Cenevre'de uluslararası toplantılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen uluslararası programlarda yapay zekanın ele alınacağını, bu teknolojinin gidişatını birlikte şekillendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Bogdan-Martin, İsviçre'nin ev sahipliğinde ve BM Genel Kurulunun girişimiyle bugün başlayan "Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine İlk Küresel Diyalog" toplantısının açılışında konuştu.

İnternetin 1990'ların başlarında evlere ve işletmelere girmeye başladığına dikkati çeken Bogdan-Martin, küresel paydaşların BM tarafından görevlendirilen Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi'nde Cenevre'de bir araya gelip bu dönüştürücü teknolojiyi insan merkezli, kapsayıcı ve kalkınma odaklı hale getirmenin yollarını tartışmasının tam 10 yıl sürdüğünü belirtti.

Bogdan-Martin, BM'nin yapay zekanın yaygınlaşmaya başlamasından itibaren 3 yıl içinde çok daha hızlı hareket etmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Bu hafta yapay zekayla ilgili Cenevre'de düzenlenecek toplantılarda bu konunun genişçe ele alınacağına işaret eden Bogdan-Martin, yapay zekanın gidişatını birlikte şekillendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Bogdan-Martin, bu programlara ev sahipliği yapan İsviçre'ye teşekkür ederek, "Bu hafta BM sistemi, hükümetler, şirketler, araştırmacılar, teknik topluluk ve sivil toplum, belki de şimdiye kadarki en önemli dönüştürücü teknolojinin merkezine insanlığı nasıl yerleştireceklerini tartışacaklar. UNESCO ile ITU, bu diyaloğun ortak sekreterliğini gururla koordine etti ve Yapay Zeka Üzerine Kurumlararası Çalışma Grubu aracılığıyla BM genelindeki uzmanlığı seferber etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Anlaşmazlıklara rağmen herkesin birlikte ilerleyebileceği ortak vizyon oluşturmayı sağlayacak temel anlaşmalar için diyaloğun önemine işaret eden Bogdan-Martin, "Bence biz de tam olarak bunu yapmak için buradayız. 1865'ten bu yana yapay zekadan önce gelen her teknoloji için olduğu gibi yapay zeka konusundaki bu diyaloğu da desteklemek amacıyla buradayız. Bundan sonra gelecek her teknoloji konusunda insanlığın işbirliğini desteklemeye hazırız." dedi.

Yapay Zeka Yönetişimi Üzerine Küresel Diyalog, BM Genel Kurulu tarafından başlatılan ve tüm ülkelerin yapay zeka standartlarını belirleme sürecinde eşit söz sahibi olmasını amaçlayan kapsayıcı BM girişimi olarak biliniyor.

Diyaloğun temaları ve yapısı, devam eden küresel istişare süreciyle şekillenirken yarına kadar sürecek toplantı kapsamında BM yetkilileri, üye ülkeler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları görüşlerini paylaşacak.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Yapay Zeka, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Yapay Zeka Diyaloğu - Son Dakika

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