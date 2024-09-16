BM: Düzensiz Göçte İşbirliği Şart

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Manş Denizi gibi düzensiz göçmenlerin kullandığı güzergahlarda ölümlerin önlenmesi için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.

Grandi, Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

Manş Denizi'nde 8 kişinin daha öldüğünü hatırlatan Grandi, insan tacirlerine karşı sert önlemler almanın önemli olduğunu vurguladı.

Grandi, "Tehlikeli yolculuklar, ana nedenlerin ele alınması ve rotalarda fırsatlar ile güvenli yollar oluşturulmasıyla azaltılacaktır. Bu, Londra ve Paris'te yakın zamanda tartışıldığı gibi ülkelerin birlikte çalışmasını gerektirir." ifadelerini kullandı.

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmen ölmüştü

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu dün 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Öte yandan, 3 Eylül'de de Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 12 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olay, bu yılın Manş Denizi'nde kaydedilen "en ölümcül düzensiz göçmen kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.