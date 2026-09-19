BM, Ekurhuleni'de 9 kadın cesedi bulunmasına 'ulusal afet' ilanı çağrısında bulundu - Son Dakika
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BM, Ekurhuleni'de 9 kadın cesedi bulunmasına 'ulusal afet' ilanı çağrısında bulundu

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BM, Güney Afrika'nın Ekurhuleni kentinde temmuzdan bu yana 9 kadın cesedi bulunmasından derin endişe duydu ve 'ulusal afet' ilanı çağrısı yaptı. Cinayetler ülke genelinde protestolara yol açtı; Cumhurbaşkanı Ramaphosa soruşturmaya öncelik verilmesi talimatı verdi.

CAPE Birleşmiş Milletler (BM), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinin doğusundaki Ekurhuleni şehrinde temmuzdan bu yana 9 kadın cesedinin bulunmasından "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

BM Güney Afrika Ofisinden yapılan açıklamada, "Gauteng eyaletinin doğusunda kısa süre içinde çok sayıda kadının öldürülmesinin derin endişe duyulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu cinayetlerin münferit trajediler olmadığına vurgu yapılarak, "Güney Afrika'da kadın ve kızların karşı karşıya olduğu süregelen ve ölümcül şiddeti yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kadınların ve kız çocuklarının şiddet ve korkudan uzak yaşama hakkının vurgulandığı açıklamada, faillerin hesap vermesi, adalete erişimin güçlendirilmesi ve koruma önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetlerinin "ulusal afet" ilan edilmesi gerektiği belirtilerek, bunun somut sonuçlar doğurması ve soruşturmaların daha hızlı ve kapsamlı yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Johannesburg'un doğusunda bulunan kadın cesetleri

Güney Afrika polisinden yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Ekurhuleni şehrinin Boksburg bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının cesedinin bulunmasıyla temmuzdan bu yana bölgede bulunan kadın cesetlerinin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Polis, vakalar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırdığını ve cinayetlerin tamamının aynı kişi veya kişiler tarafından işlendiğine ilişkin henüz kesin bir sonuca varılmadığını bildirdi.

Hayatını kaybeden kadınlardan 5'inin kimliği henüz belirlenemezken, kimliği tespit edilenlerin Elizabeth "Tsontso" Moselakgomo, Dineo Evelyn Motapane, Itumeleng Kekana ve Gracious Nkomo olduğu belirtildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da cinayetlere ilişkin soruşturmanın öncelikli olarak yürütülmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Ramaphosa, "Bu vakalara öncelik verilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesi için hiçbir taşın çevrilmeden bırakılmaması talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Kadın cinayetlerine karşı ülke genelinde protestolar

Cinayetlerin kamuoyunda tepkiye yol açmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde kadınlara yönelik şiddete karşı yürüyüş, protesto ve anma etkinlikleri düzenleniyor.

Cape Town'da 18 Eylül'de Maitland ve Hout Bay bölgelerinde kadın cinayetlerine karşı yürüyüşler gerçekleştirildi.

Cape Town Üniversitesinde yüzlerce kişi, kadın cinayetlerinin kurbanlarını anmak ve kadınlara yönelik şiddete karşı daha güçlü önlemler talep etmek için bir araya geldi.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Ekurhuleni'deki Kempton Park Polis Merkezi önünde toplanan sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, cinayetlerin faillerinin bulunmasını ve kadınların güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Batı Cape eyaletindeki Mossel Bay'de de bugün kadın, erkek ve çocukların katıldığı sessiz yürüyüş düzenlendi.

Siyah giyinen katılımcılar, Ekurhuleni'de hayatını kaybeden kadınlarla dayanışma ve kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yürüdü.

Kaynak: AA
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