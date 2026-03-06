BM: Filistin'de Hava Bombardımanı Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Filistin'de Hava Bombardımanı Devam Ediyor

06.03.2026 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Filistin topraklarında insani yardım görevlileri ve sivillerin saldırılara maruz kaldığını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Filistin topraklarında insani yardım görevlileri ve bölge halkının hala hava bombardımanı dahil İsrail'in ateşli saldırılarına maruz kaldığını duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere dair güncel bilgileri paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki son durumla ilgili, "İnsani yardım çalışanlarımız, yardım görevlileri ve sivil altyapı da dahil olmak üzere sivillerin hava saldırıları, bombardıman ve açılan ateşlere maruz kalmaya devam ettiğini ve bunun sonucunda can kayıpları ve hasarlar yaşandığını bildiriyor." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası insani hukuk uyarınca, siviller ve sivil altyapı her zaman korunmalıdır." diyen Dujarric, Gazze'ye yardım ulaştırılacak kapıların biri hariç hepsinin kapalı olduğunu, bu nedenle tıbbi tahliyelerin, yurt dışından gelen sakinlerin dönüşünün ve yardım personelinin bölgeye intikallerinin "askıya alınmış durumda" olduğunu belirtti."

Dujarric ayrıca, dün Gazze'de BM'ye ait bir tankerin yakıt almak üzereyken vurulduğunu belirterek, Gazze'ye sürekli olarak yakıt girişine izin verilmesi ve insani yardım operasyonlarının devam edebilmesi için yakıt teslimatının güvenli ve kesintisiz şekilde kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria'da kontrol geçiş noktalarındaki engellemeler arttı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da sivil geçişlere yönelik kontrol noktalarının ve kısıtlamaların arttığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, bu durumun Filistinlilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlere erişimini daha da kısıtladığını, acil servisler ve insani yardım çalışmalarının da bundan etkilendiğini dile getirdi.

"Bu arada, İsrail yerleşimcileri ve İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ve şiddet, can kayıplarına, hasara ve zorla yerinden edilmeye yol açmaya devam ediyor." diyen Dujarric, dün yaklaşık 45 kişiden oluşan 8 Filistinli ailenin Nablus'ta yaşadıkları bölgeyi terk etmeye zorlandığını belirtti."

Genel Sekreter Sözcüsü, "Filistinliler ve Batı Şeria korunmalı ve failler hesap vermeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Filistin'de Hava Bombardımanı Devam Ediyor - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:27:11. #7.12#
SON DAKİKA: BM: Filistin'de Hava Bombardımanı Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.