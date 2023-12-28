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BM: Gazze'de kamu sağlığı yıkım aşamasında - Son Dakika
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BM: Gazze'de kamu sağlığı yıkım aşamasında

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki hastanelerin işlevsiz hale geldiğini ve bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığını belirtti. Griffiths, Gazze'de kamu sağlığının yıkım aşamasında olduğu uyarısında bulundu.

BM: Gazze\'de kamu sağlığı yıkım aşamasında
28.12.2023 - 01:35,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), " Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." açıklamasında bulundu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Griffiths, hastanelerin neredeyse işlevsiz hale geldiğine dikkati çekti.

Aşırı kalabalık barınaklardaki çok sayıdaki bulaşıcı hastalığın hızla yayıldığını aktaran Griffiths, "Savaş nedeniyle yaralanan yüzlerce insan ise tedavi olamıyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, "Gazze'de kamu sağlığının yıkımı yapım aşamasında." uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 110 Filistinli öldürüldü, 55 bin 243 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 312 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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