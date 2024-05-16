BM: Gazze\'de yardım ulaştırmak için kara yolunu kullanmalıyız

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin Gazze'de inşa ettiği geçici limanla ilgili, "Gazze'de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli ve etkili seçenek." açıklamasında bulundu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin geçici liman projesine BM'nin dahil olup olmayacağına ilişkin Haq, liman tam anlamıyla işlevsel hale geldiğinde hazır olmak için gerekli planlamaları yaptıklarını söyledi.

Bu çerçevede personelin güvenliği ve toplumun kabulünün büyük önem taşıdığına işaret ederek, ilave bir rota sağladıkları için ABD'ye teşekkürlerini sunan Haq, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazze'de insanlara yardım ulaştırmak geçici limana bağlı olmamalı. İhtiyaçların çok yüksek olduğu yerde, kara yolu en elverişli seçenek. Kıtlığı engellemek için tüm geçiş noktalarının açılması gerek. Gazze için en hızlı ve en mantıklı yolu kullanmamız lazım. Bunun için de hemen, şimdi kara yoluna erişim şart."

Haq, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın "teknik olarak açık" olduğunu ancak lojistik olarak kullanılamadığına da dikkati çekti.

İnsani yardım çalışanlarının dün bu sınır kapısından yardım sokmak için beş buçuk saat onay beklediğini kaydeden Haq, çok az miktarda gıda yardımı yapılabildiğini belirtti.

Haq, yakıt sevkiyatının da dün durduğunu anımsatarak, acilen daha fazla yakıta ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Yakıt olmadan geçici limanla istediğiniz kadar yardımı sokun. Yardım tırları için yakıt olmazsa yardım dağıtılamaz." diye konuşan Haq, deniz ya da kara yolu fark etmeksizin yakıt sevkiyatı yapılmadan yardımların ihtiyacı olanlara ulaşamayacağının altını çizdi.

"Sudan için de Gazze için de uluslararası hukuk ihlallerini açıkça dile getirdik"

AA muhabirinin "Geçen gün BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) Sudan'da El-Faşer'de artan şiddete karşı uyarırken 'sivil toplumu hedef alan doğrudan saldırılar ve bilerek insani yardımı engellemek savaş suçu sayılabilir' ifadelerini kullandı. Hatalıysam düzeltmenizi rica ederim ama Genel Sekreter, şimdiye kadar Gazze için benzer bir uyarı yapmadı. Bu uyarı Gazze için de geçerli sayılır mı?" sorusuna Haq, "Uluslararası hukuk her alanda uluslararası hukuktur." yanıtını verdi.

Haq, Genel Sekreterin bir durum için söylediği sözlerin tüm durumlar için geçerli olduğunu belirtti.

"O zaman neden Gazze için böyle açık bir uyarı yapmıyor?" sorusunu da Haq, "Sudan için de Gazze için de uluslararası hukuk ihlallerini açıkça dile getirdiğimizi düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.