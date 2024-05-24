BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımın uluslararası bir anma günü olarak anılmasına yönelik karar tasarısını kabul etti. Karar, Srebrenitsa soykırımını inkarı kayıtsız şartsız kınıyor ve üye devletleri soykırımın inkarını ve çarpıtılmasını önlemeye davet ediyor.

24.05.2024 00:26
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- BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etti

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 11 Temmuz'un "Uluslararası 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma ve Düşünme Günü" ilan edilmesini talep eden karar tasarısını, 19'a karşı 84 oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşanan soykırımın uluslararası bir anma günü olarak anılmasına yönelik karar tasarısını kabul etti. "Uluslararası 1995 Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma ve Düşünme Günü" karar tasarısı için 84 temsilci lehte ve 19 temsilci aleyhte oy kullanırken, 68 temsilci çekimser kaldı.

Bosna Hersek, Almanya ve Ruanda tarafından sunulan tasarının oylamasında aleyhte oy kullanan ülkeler arasında Sırbistan'ın yanı sıra Çin, Rusya, Suriye, Kuzey Kore, Macaristan ve Belarus da yer aldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, BM Genel Kurulu'nda oylama öncesinde temsilcileri kararın aleyhinde oy kullanmaya davet etti. Vucic, bu kararın "Pandora'nın kutusunu açacağını" savundu. Srebrenitsa tasarısından sonra BM Genel Kurulu'nun bunun gibi onlarca tasarıyı değerlendirmek zorunda kalacağını ileri süren Sırp lider, tasarının barışa katkı sağlamayacağını söyledi.

11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan eden karar, aynı zamanda Srebrenitsa soykırımını inkarı kayıtsız şartsız kınıyor ve üye devletleri soykırımın inkarını ve çarpıtılmasını önlemeye davet ediyor. Karar metninde, ayrıca BM Genel Sekreteri de soykırımın 30. yıldönümü anma faaliyetlerine başlamaya ve "Srebrenitsa'da Soykırım ve BM" adlı bir bilgilendirme programı oluşturmaya çağrılıyor.

Kaynak: İHA

Srebrenitsa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan etti - Son Dakika

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