BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba ambargosuna son verilmesi çağrısını 130 oyla kabul etti - Son Dakika
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BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba ambargosuna son verilmesi çağrısını 130 oyla kabul etti

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BM Genel Kurulu, ABD\'nin Küba ambargosuna son verilmesi çağrısını 130 oyla kabul etti
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BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargoya son verilmesi çağrısını 130 lehte, 17 aleyhte ve 25 çekimser oyla kabul etti. Üst üste 34. kez kabul edilen kararda, Helms-Burton Yasası'ndan duyulan endişe dile getirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya yıllardır uyguladığı ambargoya son verilmesi çağrısında bulunan kararı kabul etti.

Karar, çarşamba günü gerçekleştirilen oturumda 130 lehte, 17 aleyhte ve 25 çekimser oyla kabul edildi.

Kararda, ABD'nin 1996 yılında yürürlüğe koyduğu Helms-Burton Yasası da dahil olmak üzere diğer ülkelerin egemenliğini, yetki alanları içindeki gerçek ve tüzel kişilerin meşru çıkarlarını ve ticaret ile seyrüsefer özgürlüğünü zedeleyen sınır ötesi etkilere sahip mevzuatın yürürlükte kalmasından ve uygulanmasından duyulan endişe dile getirildi.

Tüm ülkeleri söz konusu yasa ve tedbirleri yürürlüğe koymaktan ve uygulamaktan kaçınmaya çağıran kararda, bu tür düzenlemeleri uygulayan ve uygulamaya devam eden ülkelerin ise bunları en kısa sürede yürürlükten kaldırmak veya hükümsüz kılmak amacıyla gerekli adımları atmaları talep edildi.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri'nden, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin bir rapor hazırlayarak bir sonraki yıllık oturumda Genel Kurul'a sunması istendi.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sona erdirilmesi gerektiğine ilişkin karar, üst üste 34. kez kabul edilmiş oldu.

Kaynak: Xinhua
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