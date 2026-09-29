BM Genel Sekreteri, Arakan'da 50 kişinin öldüğü saldırıya hesap verme çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da 50 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını "şiddetle" kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

"Arakan eyaletinde 28 Eylül'de yaşanan, 50 kişinin ölümüne, yaklaşık 60 kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırısıyla ilgili haberlerden endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, Genel Sekreter'in saldırıları "şiddetle kınadığını" belirtti.

Dujarric, yaralıların birçoğunun ağır durumda olduğuna dikkati çekerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerini iletti.

Genel Sekreter Guterres'in tüm taraflara şiddeti derhal sona erdirmesi çağrısı yaptığını belirten Dujarric, ayrıca ilgili hava saldırısını düzenleyenlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladığını aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir pazarın yakınlarına düzenlenen ve en az 50 kişinin ölümüne neden olan hava saldırılarını kınadığını açıklamıştı.