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BM Genel Sekreteri Ekvador'daki Şiddet Suçlarını Kınadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Ekvador'daki Şiddet Suçlarını Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekvador'da meydana gelen ve şiddet suçu içeren olayları kınadı. Guterres, ülkede kötüleşen durumdan ciddi endişe duyduğunu belirtti ve Ekvador halkına dayanışma mesajı gönderdi. Durumla ilgili BM'den herhangi bir yardım talebi olmadığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Ekvador\'daki Şiddet Suçlarını Kınadı
11.01.2024 - 00:21,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ekvador'da meydana gelen ve şiddet suçu içeren olayları kınadığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Guterres'in Ekvador'un BM Daimi Temsilcisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter, ülkede kötüleşen durumdan ciddi endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, "Genel Sekreter şiddet suçu içeren olayları kınıyor ve Ekvador halkına dayanışma mesajı yolluyor." diye konuştu.

Durumla ilgili BM'den herhangi bir yardım talebi yapılmadığı belirten Dujarric, Guterres'in Ekvador hükümetinin durumun üstesinden gelebileceğine inandığını dile getirdi.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

Ekvador'daki "TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı.

Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu televizyon stüdyosuna canlı yayın sırasında baskın düzenleyen 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Antonio Guterres, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Televizyon, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Ekvador'daki Şiddet Suçlarını Kınadı - Son Dakika
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