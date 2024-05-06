BM Genel Sekreteri Gazze'de Taraflara Anlaşma Sağlama Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Gazze'de Taraflara Anlaşma Sağlama Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Gazze\'de Taraflara Anlaşma Sağlama Çağrısı Yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de yaşanan acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısında bulundu. Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurgulayarak, İsrail ve Hamas'a acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atmaları çağrısını yineledi.

06.05.2024 22:53
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NEW BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısında bulundu.

Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." ifadesini kullandı.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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