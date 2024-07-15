BM Genel Sekreteri: Gazze'deki yıkım kabul edilemez

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki yıkımın "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, X sosyal medya hesabından Gazze hakkında mesaj paylaştı.

Gazze'deki yıkım ve çatışma düzeyinin "anlaşılamaz ve kabul edilemez" olduğunu ifade eden Guterres, "Güvenli hiçbir yer yok." ifadesini kullandı.

Guterres, "Gazze'de her yer potansiyel ölüm bölgesi." vurgusunda bulundu.

BM Genel Sekreteri, taraflara siyasi cesaret ve istek göstererek anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.