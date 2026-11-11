BM Genel Sekreteri Guterres 2027 sonuna dek herkes için erken uyarı hedefini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM Genel Sekreteri Guterres 2027 sonuna dek herkes için erken uyarı hedefini yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Guterres, COP31'de 2027 sonuna kadar herkesi erken uyarı sistemiyle korumayı hedeflediklerini söyledi. Guterres, kapsamlı erken uyarı sistemi olan ülkelerde afet ölümlerinin neredeyse altı kat daha az olduğunu, 24 saatlik uyarının hasarı yüzde 30'a dek azaltabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Doğal afetlerde ve iklim değişikliklerinde erken uyarı hayat kurtarır. Kapsamlı erken uyarı sistemlerine sahip ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranları neredeyse altı kat daha düşük. 24 saat önceden verilen bir uyarı, hasarı yüzde 30'a kadar azaltabilir." dedi.

Guterres, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Herkes için Erken Uyarı Sistemleri" konulu oturumda konuştu.

Aşırı sıcaklar, seller, fırtınalar ve kuraklıkların can aldığını, geçim kaynaklarını yok ettiğini ve kalkınma kazanımlarını sildiğini söyleyen Guterres, "Sıcaklıklar yükseldikçe, can kayıpları da artacaktır. Sıcaklıkların ne kadar yükseleceğini sınırlamak için acilen emisyonları azaltmalıyız. Aynı zamanda, halihazırda üzerimizde hissedilen iklim etkilerinden insanları korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, bilimin yaklaşan tehlikenin görülmesini sağladığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Okyanus boyunca ilerleyen bir kasırgayı takip edebiliyoruz. Bir sıcak dalgası vurmadan önce tahmin edebiliyoruz. İnsanların telefonlarına doğrudan uyarılar gönderebilecek teknolojiye sahibiz. Yine de milyonlarca insan için bu uyarılar asla ulaşmıyor. Hiç kimse, sırf bir uyarı çok geç geldiği ya da hiç gelmediği için hayatını kaybetmemeli. İşte bu nedenle 'Herkes için Erken Uyarı' girişimlerini başlattık. Hedefimiz, 2027 sonuna kadar erken uyarı sistemi ile dünyadaki her insanı korumak."

Kanıtların çok açık olduğunu vurgulayan Guterres, "Doğal afetlerde ve iklim değişikliklerinde erken uyarı hayat kurtarır. Kapsamlı erken uyarı sistemlerine sahip ülkelerde afet kaynaklı ölüm oranları neredeyse altı kat daha düşük. 24 saat önceden verilen bir uyarı, hasarı yüzde 30'a kadar azaltabilir. 2022'den bu yana yaklaşık 2 milyar ABD doları kaynak seferber edildi ve 160 civarında ülke destek alıyor. Bu sayede, daha güçlü uyarı sistemlerine sahip ülkelerde afet kaynaklı ölümler çok daha az. Ancak her üç ülkeden yaklaşık biri hala bir erken uyarı sistemine sahip değil." diye konuştu.

"Uyarı insanlara zamanında ulaştığında hayat kurtarabilir"

Guterres, en az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan küçük ada devletlerinde ve çatışmalardan etkilenen ülkelerde farkın en geniş boyuta ulaştığını belirterek, "İklim krizine en az katkıda bulunanlar onlar. Oysa bu durumdan en çok ve en ağır şekilde etkilenenler de yine onlar. Bir uyarı, ancak insanlara zamanında ulaştığında, anlaşıldığında, güven uyandırdığında ve eyleme yol açtığında hayat kurtarabilir." dedi.

Guterres, hızlanma ve kalıcı sistemler kurma çağrısı yaparak bunda erken uyarı sistemlerini kalıcı bir kamu hizmeti haline getirme, finansman ve kapasite açıklarını kapatmanın önemine dikkati çekti.

Özellikle borç yükü ve yüksek borçlanma maliyetleri bütçeleri daraltırken, gelişmekte olan ülkelerin bunu tek başlarına başaramayacağı değerlendirmesini yapan Guterres, "Tüm ortaklara uygun maliyetli, öngörülebilir ve sürdürülebilir finansmanı artırmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Guterres, ülkelerin kendi süreçlerine sahip çıkmasını destekleyecek şekilde uluslararası işbirliğini güçlendirmenin gerektiğine vurgu yaparak bu konuda çalışan kurumları takdir etti.

Erken uyarı sistemlerinin önemine işaret eden Guterres, bunun insan güvenliğine ve istikrara yapılan yatırım olduğunu aktardı.

Guterres, girişimin kendisi için son derece önemli olduğunun altını çizerek, her afette sevdiklerini kaybeden aileler, yeniden ayağa kalkmaya çalışan toplumlar ve gelecekleri sekteye uğrayan çocuklar olduğunu vurguladı.

Erken uyarı sistemi konusunda uluslararası dayanışma çağrısı yapan Guterres, iklim krizi hızlandığı için insanları koruma çabalarının da aynı hızla artması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
AK Parti’den Şahap Kavcıoğlu’nun istifasına ilk yorum AK Parti'den Şahap Kavcıoğlu'nun istifasına ilk yorum
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
18:14
Doğaya 14 kurt bıraktılar Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
17:59
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad’da son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi Belgrad'da son yolculuğuna uğurlandı
17:50
Evin temelini kazarken servet buldular
Evin temelini kazarken servet buldular
17:38
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber Tüm dengeler değişti
Altın yatırımcılarına dev bankadan kötü haber! Tüm dengeler değişti
17:37
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 18:58:48. #7.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres 2027 sonuna dek herkes için erken uyarı hedefini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android