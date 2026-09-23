BM Genel Sekreteri Guterres, mültecilerin çalkantı çağının bedelini ödediğini söyledi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, mültecilerin çalkantı çağının bedelini ödediğini söyledi

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BM Genel Sekreteri Guterres, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 75. yılı etkinliğinde dünyanın çalkantı çağına girdiğini ve bedelini mültecilerin ödediğini söyledi. Sudan, Ukrayna ve Myanmar'dan kaçanların güvenliğe ulaşması ve hayatlarını yeniden kurması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın derin bir çalkantı çağına girdiğini ve bunun dayanılmaz bedelini mültecilerin ödediğini söyledi.

Guterres, 1951 Mülteci Sözleşmesi'nin 75. yılını anma amaçlı düzenlenen BM'deki üst düzey yan etkinlikte konuştu.

Dünyanın derin bir çalkantı çağına girdiğine işaret eden Guterres, jeopolitik yapıların parçalandığını, bölünmelerin derinleştiğini, diyaloğun aksadığını, uluslararası hukukun ihlal edildiğini, insan haklarının çiğnendiğini ve çatışmaların yayıldığını gördüklerini vurguladı.

Guterres, bu çağda mültecilerin dayanılmaz bedeller ödediğine dikkati çekerek, "Kıtalararası alanda insanlar, şaşırtıcı sayılarda kaçmak zorunda kalıyor. Sudan'dan, Ukrayna'dan, Myanmar'dan ve daha birçok yerden kaçıyorlar. Güvenliğe ulaşabilmeli ve hayatlarını yeniden kurmak için gerçek bir şansa sahip olabilmelidirler." dedi.

Uluslararası toplumun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1951 Mülteci Sözleşmesi ile mültecilerin korunması yükümlülüğünü güvence altına aldığının altını çizen Guterres, "Sözleşmenin zamansız mesajına kulak vermeliyiz. Geri adım yok. İstisna yok." diye konuştu.

Guterres, "Bu, mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamalarına olanak tanıyan çözümler üretmek, kendi kendine yeterlilik ve güvenli bir gelecek için fırsatlar yaratmak demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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